Preleva mille euro con la carta di credito dell'amico morto, arrestato 70enne

Aveva rubato la carta di credito all'amico defunto, che aveva assistito facendogli compagnia negli ultimi pomeriggi prima della morte, per una grave malattia. Un 70enne di Francavilla Fontana è stato denunciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, per aver prelevato mille euro al bancomat nei giorni immediatamente successivi al decesso dell'amico, utilizzando la sua carta di credito. L'uomo era molto legato al defunto, coetaneo ed ex collega di lavoro, ma qualche giorno prima della morte era riuscito a rubargli la carta di credito, con relativo codice segreto, utilizzandola per fare due prelievi da 500 euro l'uno. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato di carta di credito.