TRANI - I carabinieri di Trani hanno arrestato un uomo di 42 anni, di Cerignola, per furto di auto. L'uomo, approfittando del buio della notte, dopo aver mandato in frantumi il vetro anteriore destro di una Fiat 500, parcheggiata in via Bovio, l'aveva già messa in moto quando si è accorto dell'arrivo di una pattuglia del Norm. Arrestata la marcia, ha abbandonato l’auto nel tentativo di allontanarsi e mentre lo faceva si è disfatto di alcuni “arnesi da lavoro” utilizzati per forzare la serratura della macchina.

I militari, dopo aver bloccato l’uomo e recuperato gli oggetti abbandonati, tra cui un grimaldello, lo hanno accompagnato presso gli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trani dove è stato dichiarato arresto e accompagnato in carcere. Deve rispondere di furto aggravato.