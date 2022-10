Trani, investita da treno merci: donna salva per miracolo

TRANI - E' stata investita da un treno merci, ma la donna si è salvata. Quello che ha tutte le sembianze di un incidente, è avvenuto intorno alle 10.15 sulla linea Bari - Foggia, in prossimità di Trani. La donna è finita sotto il convoglio, ma è stata estratta viva, per poi essere consegnata agli operatori del 118, accorsi sul posto assieme agli agenti della Polizia Ferroviaria. per circa due ore il traffico ferroviario è rimasto bloccato, con inevitabili ritardi alla ripresa sia per i treni regionali che nazionali che transitano dalla Puglia. Sull'incidente indaga la Polfer.