Bisceglie, in tasca hashish e marijuana: un 19enne ai domiciliari

BISCEGLIE - Un arresto per droga a Bisceglie. I carabinieri della Tenenza di Bisceglie, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno arrestato un 19enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in località Sant’Andrea.

I militari hanno controllato M.A., di origini biscegliesi, dopo averlo notato in atteggiamento sospetto in Via dei Confezionisti, in compagnia di altro uomo già noto per reati specifici. Perquisito, gli hanno trovato addosso quattro ovuli di hashish, per complessivi 50 grammi, marijuana (4 bustine pari a 7 grammi) e denaro contante di vario taglio.

In casa del ragazzo i militari hanno rinvenuto e sequestrato altri 150 grammi di marijuana (62 bustine) e materiale per il confezionamento della droga. Accompagnato in caserma, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari. Risponde di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.