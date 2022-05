Barletta, una fotomodella gareggerà nella lista salviniana per Cannito

BARLETTA - Dalla passerella a uno scranno in consiglio comunale. Se lo augura una fra le più giovani candidate alle prossime amministrative a Barletta, capoluogo pugliese che con Taranto il 12 giugno, andrà al voto per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si tratta della studentessa e modella Luisiana Capuano, in lizza nella lista della Lega per il candidato sindaco Mino Cannito. Compirà 21 anni il primo giugno e per presentarsi alla città, nella foto del manifesto elettorale, non ha voluto cambiare pelle, preferendo al canonico tailleur il suo solito abbigliamento: jeans e maglia: nera, in pizzo, scollata e con inserti trasparenti. Un look che non è passato inosservato. «Bisogna mostrarsi per quello che si è, non essere impostati», dice. E quanto alle possibili critiche, è preparata. «Non le temo mai – aggiunge - e anche se ci sono le prendo magari come un consiglio, come spunto, ma non mi faccio mai abbattere dalle critiche». I primi a credere in questo suo esordio in politica sono stati suo padre e sua madre, geometra il primo e responsabile marketing per una emittente locale, la seconda. È stata lei, la signora Antonia, occupandosi anche di organizzazione di eventi e spettacoli, a iniziarla alla moda e alle sfilate. Quella per la politica è dunque l’ultima passione di Luisiana Capuano, preceduta, solo in ordine cronologico, da quelle per la moda, i concorsi di bellezza e la tv (è stata anche fra le protagoniste della stagione 2022 del programma Primo Appuntamento). Da grande lei vorrebbe fare l’assistente sociale, professione alla quale si sta preparando studiando all’università Scienze del servizio sociale dopo la maturità classica. Il valore aggiunto della sua candidatura? Essere una interlocutrice giovane per i giovani.