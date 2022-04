Bisceglie, 26enne arrestato: in camera da letto aveva 22 pasticche di ecstasy

BISCEGLIE - Un 26enne di Bisceglie (Bt), pizzaiolo con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto dopo una perquisizione i militari gli hanno trovato in camera da letto ben 22 pasticche di ecstasy, insieme a un bilancino elettronico. La droga era all’interno di un sacchetto in plastica già aperto.