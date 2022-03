Sicurezza nelle campagne: il Questore incontra imprenditori agricoli andriesi.

Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione di alcuni episodi criminosi perpetrati a danno di imprese agricole, il Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone, ha incontrato in Questura alcuni imprenditori del settore agricolo di Andria.

Il questore ha sottolineato la particolare attenzione da parte della Polizia di Stato al problema che attanaglia uno dei maggiori settori produttivi della provincia, investendo direttamente ed indirettamente una vasta fetta della popolazione con ripercussioni sociali di non poco conto.

Nell’ottica di elaborare, in sinergia, una strategia sia di prevenzione che di contrasto e repressione del fenomeno, si è, tra l’altro, previsto di organizzare, con cadenza periodica, una riunione in Questura coinvolgendo anche le organizzazioni di categoria per una migliore comprensione delle problematiche al fine di adottare soluzioni mirate che consentano di arginare il fenomeno anche attraverso la fattiva collaborazione di tutte le parti in causa.