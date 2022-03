Trani, rifiuti abbandonati in città: 70 sanzioni ai cittadini

TRANI - Con la progressiva riduzione delle isole ecologiche mobili (passate negli ultimi mesi da 4 a 2 con la soppressione di quelle inizialmente previste in piazza Plebiscito e via Gisotti) sono aumentate le attività di controllo del territorio a cura del settore Ambientale della Polizia Locale.

Nelle ultime tre settimane, gli agenti del comando di Polizia Locale hanno elevato 70 verbali per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, in particolare nei pressi dei cestini porta rifiuti stradali. Le attività hanno interessato tutto il territorio comunale, con particolare riferimento ad alcune zone segnalate dai cittadini, come ad esempio largo Azzella e soprattutto piazza Garibaldi, meglio conosciuta come “piazza San Michele”. In quel punto sono stati sorpresi sul fatto e sanzionati diversi cittadini, tutti intenti ad abbandonare rifiuti nelle vicinanze dei cestini porta rifiuti.

L’approssimarsi della stagione estiva sarà centrale nelle attività di monitoraggio e di controllo del territorio in materia di conferimento dei rifiuti. L’Amministrazione comunale, superata la fase di start up della raccolta differenziata, ritiene la stagione estiva un vero e proprio banco di prova rispetto alla implementazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. C’è necessità che tutti gli attori in campo comprendano l’importanza di una corretta gestione della produzione e del conferimento dei rifiuti. L’Amministrazione confida nel pieno contributo, in particolare da parte delle utenze commerciali affinché le stesse collaborino nel preservare il decoro dei luoghi, fattore strategico dello sviluppo, della attrattività e della ricchezza della città.