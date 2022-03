Barletta in ansia per suor Nicoletta, ferita nell'incidente sull'A16

BARLETTA - Lacrime e preghiere. Volti tristi. Un silenzio irreale. Questo e tanto altro si è respirato ieri mattina in Corso Cavour nella scuola dei Sacri Cuori delle Suore Salesiane. Tutti increduli e sconvolti a seguito del terribile incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di domenica. Tragico il bilancio: tre le suore morte e nove feriti, alcuni molto gravi. Il dolore e il pensiero immediatamente è andato anche all’82enne barlettana suor Nicoletta Gobbo. Lei, con un sorriso angelico, ogni mattina apriva la scuola. Sempre in maniera cordiale e gentile.

Ora, ferita nell’incidente, è ricoverata in ospedale a San Giovanni Rotondo in condizioni che non desterebbero particolari preoccupazioni sebbene il quadro non sia semplicissimo. Rotta dalla commozione la voce di suor Gianfranca Petruzzella, dirigente scolastica, nella preghiera mattutina. «Non ci sono parole per raccontare quello che è successo. La nostra comunità vive un forte dolore. Preghiamo per le sorelle salite in cielo e per quelle ricoverate. Suor Nicoletta e sua sorella Irmina che lavora a Molfetta sono ricoverate a San Giovanni Rotondo. Tante le manifestazioni di affetto che ci sono arrivate da tutta Italia. Grazie di cuore per le preghiere».

«Abbiamo saputo del terribile evento dal nostro gruppo di scuola WhatsApp. Non potevo credere a quanto letto. Mi dispiace molto per suor Nicoletta e non ho dubbi che presto starà bene. Siamo tutti molto tristi e speriamo che chi si è salvato possa guarire», ha raccontato lo studente Pierpaolo Porcella. Fabio Mastrorosa, presidente della missione Effatà onlus” nata il 27 dicembre 2007, è il frutto della canonizzazione di San Filippo Smaldone, ha espresso cordoglio e «vicinanza nella preghiera».



LA DINAMICA L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio in autostrada sulla A16 Napoli-Canosa nel tratto tra Candela e Cerignola. Un minibus dell'istituto religioso, forse a causa dell’esplosione di uno pneumatico, poco dopo le 18.30 si è ribaltato, ha rotto il guard rail, ed è finito in una scarpata. Nell’impatto sono morte tre suore e altre nove persone, che viaggiavano a bordo del bus con loro, sono rimaste ferite. Per trasportarle negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.



IL DOLORE DELL'ARCIVESCOVO «Ho appreso dell’incidente stradale che ha visto coinvolte suore della Congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori, di ritorno da Formia dove avevano partecipato agli esercizi spirituali. Ci troviamo - dice l'arcivescovo della Bat, Leonardo D'Ascenzo - dinanzi ad una tragedia che umanamente ci rende tristi e ci addolora, in quanto tre religiose, di casa all’Istituto di Bari, sono decedute; e la quarta, suor Nicoletta, residente nell’Istituto di Barletta, è ricoverata in ospedale. Esprimo, a nome mio e della comunità ecclesiale diocesana, la vicinanza alla Congregazione religiosa della Salesiane dei Sacri Cuori così fortemente colpita. Mi unisco nella preghiera, e invito tutti a farlo, per le tre sorelle defunte e per la Famiglia religiosa delle Salesiane perché trovino in Dio forza, speranza e consolazione».