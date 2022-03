I calciatori del Barletta si fermano durante la sfida di Coppa per permettere i soccorsi al tifoso avversario

CANOSA - Minuto 28 della partita di Coppa Italia Dilettanti tra Barletta e San Marzano: un tifoso della squadra campana avverte un malore e si vivono attimi di paura. Sono proprio i calciatori barlettani che mandano la sfera fuori dal campo, per fermare il gioco e attirare l'attenzione di arbitro e staff medico. In pochi secondi, i soccorritori raggiungono il tifoso campano sistemato nel settore ospiti dello stadio San Sabino di Canosa, campo neutro dove gioca le sfide interne il Barletta. Il gioco rimane fermo per almeno due muniti, il tempo necessario per mettere su una lettiga il tifoso, e portarlo in tutta fretta all'ospedale canosino dove ha ricevuto le cure del caso, e non è in pericolo di vita. Il gesto dei calciatori barlettani e l'attenzione mostrata per quanto stava accadendo sugli spalti, non è passato inosservato ai 100 tifosi campani presenti allo stadio, che hanno a lungo applaudito i biancorossi. Per la cronaca, il match è finito con la vittoria del Barletta per 1-0.