Barletta, sulla ex 16 la vegetazione si «mangia» le carreggiate

Barletta - «Quando una strada da statale, diventa intercomunle, c'è solo da incrociare le dita. La vecchia strada statale 16 fra Trani e Barletta, già dismessa dall’Anas ed adesso gestita dai due comuni nei rispettivi territori, sta diventando quasi impraticabile».

Questo articolo è apparso martedì 6 settembre del 2007 sulla Gazzetta. Ma è come se fosse stato scritto ieri. Anzi, oggi.

Percorrere quel tratto della vecchia statale sta diventando sempre più pericoloso, ma nessuno interviene. Il tratto di competenza del Comune di Barletta, infatti, assomiglia sempre più a una savana. La vegetazione si sta progressivamente «mangiando» le carreggiate con gravissimo e costante pericolo per gli automobilisti, come è possibile vedere guardando le fotografie qui di fianco.

Si dovrebbe intervenire d’urgenza, visto che la manuteNzione costante appare cosa ...troppo complicata, ma qui non si vede né l’urgenza né l’ordinarietà.

Risultato: a chi percorre quel tratto di strada, anche più volte al giorno, come nel 2007, non resta che incrociare le dita e sperare che l’incuria non debba rivelarsi un pericoloso fattore di rischio per la sua incolumità e quella del prossimo.

È tollerabile tutto ciò? Fino a quando?