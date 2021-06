Barletta, tartaruga spiaggiata, trovata morta dai bimbi sulla battigia

BARLETTA - Alcuni bambini increduli hanno anche iniziato a piangere quando hanno visto la tartaruga sulla battigia di Barletta. Altri, invece, noncuranti hanno iniziato a fotografare e a farsi i selfie. Tutto questo perché, nel pomeriggio odierno, si è "materializzata" una tartaruga caretta caretta trovata morta spiaggiata nel tratto di spiaggia libera, tra due lidi privati, sulla litoranea di Levante. La particolarità è che sul corpo di questa tartaruga c'erano una serie di numeri leggibili, presenti su un microchip installatole in precedenza. Il che significa che l'animale era già stato monitorato e reintrodotto in mare. Per rimuovere il corpo sono stati avvisati i vigili urbani e la capitaneria di porto.