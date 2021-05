Barletta, l'Unione europea opportunità per tutti

Barletta - Lo sportello Europe Direct Bat, cofinanziato dalla Commissione Europea per informare i cittadini sulle politiche dell'UE, festeggia l'Europa con una serie di appuntamenti realizzati con diversi partner locali.

"Per iniziare, con il Liceo Cafiero di Barletta portiamo a conclusione il percorso di cittadinanza europea intrapreso nell'anno scolastico 20/21 con un webinar finale ma oltre al mondo scolastico- sottolinea Loredana Carbone, responsabile del servizio - abbiamo voluto anche coinvolgere le associazioni che si occupano di mobilità internazionale con attività diverse. Ad esempio, il 9 maggio l'Associazione #SEMPREINGIRO trasmetterà sui propri canali social, la seconda edizione del Music Europe Day, con una serie di concerti in diretta da varie nazioni europee dalle 19 alle 24, mentre volontari del Corpo Europeo di Solidarietà dell'Associazione InCo di Molfetta parteciperanno con la bandiera europea al clean up organizzato a Molfetta dall'associazione 2hands. Ultima ma di non minore importanza, il nostro desiderio di portare questa celebrazione anche in territori più piccoli ci ha portati a contattare il gruppo di lettura Gli Spaginati di Stornarella che daranno il loro contributo con l'iniziativa #AFORISMIDEUROPA su Instagram".



La Festa dell'Europa serve a celebrare la pace e l’unità in Europa e il periodo che stiamo attraversando ci ricorda ancora una volta quanto sia importante collaborare per soluzioni comuni e soprattutto per un futuro comune. E a proposito di futuro, sempre il 9 maggio, alle ore 14.00, verrà presentata la Conferenza sul Futuro dell'Europa in diretta da Strasburgo.

"La Conferenza non è un evento unico ma una piattaforma di democrazia partecipativa in cui è possibile aggiungere la propria proposta per migliorare l'Europa o scoprire ciò che altri europei vorrebbero realizzare e votare le proposte migliori. Invitiamo tutti cittadini interessati a contattarci attraverso i nostri canali social per discutere insieme del Futuro dell'Europa affinchè il tema dell'Europa non sia solo la festa di un giorno- conclude la Carbone- ma la progettazione di un percorso sentito a partecipativo".

In occasione del 9 Maggio simbolicamente l’Amministrazione comunale di Barletta illuminerà di blu, colore identitario

dell’Unione, le mura del Castello per il fine settimana.