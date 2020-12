Trinitapoli, sorpresi dai carabinieri a rubare 15 quintali di olive: arrestati in tre

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Trinitapoli e Margherita di Savoia (Bt) hanno arrestato in flagranza di reato 3 persone per furto aggravato, sorprese a rubare olive.

I militari, nel passare in una delle contrade rurali, hanno notato i tre all’interno di un filare di ulivi, con un atteggiamento sospetto. Alle domande dei carabinieri non hanno saputo fornire alcuna informazione in merito alla loro presenza in loco e nessuna spiegazione plausibile circa il possesso di sacchi neri con 15 quintali di olive, ben nascosti. I tre si trovano ai domiciliari.