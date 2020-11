Trani, le nozze civili sono in streaming per gli invitati virtuali

Si sono promessi amore eterno, circondati virtualmente dall’affetto dei parenti che hanno seguito le loro nozze grazie a un pc e internet. È successo ieri mattina nella sala Tamborrino del Comune di Trani, pregevolmente riqualificata per dedicarla ai riti civili, dove Valeria e Vincenzo si sono sposati in diretta streaming.

Lei in tailleur e pantaloni di colore grigio antracite e capelli raccolti, lui in abito scuro, davanti al sindaco, Amedeo Bottaro, hanno pronunciato il loro sì con i testimoni e un violinista (oltre gli addetti ai lavori) per quello che è stato il primo matrimonio celebrato tramite web.

«A Trani abbiamo permesso all’amore di battere il virus - ha spiegato a margine della cerimonia il primo cittadino -. Abbiamo accolto con la massima disponibilità la richiesta degli sposi di trasmettere in diretta streaming il loro matrimonio per consentire a parenti e amici di essere presenti, seppur virtualmente, alla cerimonia, nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del covid. Questo è certamente un metodo alternativo di partecipazione, reso possibile grazie alle nuove tecnologie».

Fisicamente davanti a pochi intimi ma potenzialmente al cospetto degli occhi di tutto il mondo, i due novelli sposi nella casa comunale di Trani hanno fissato così il primo precedente nella città e, molto probabilmente, anche nella provincia. Peraltro, la circostanza permetterà loro di rivedere, praticamente in tempo reale, quello che invece solitamente agli sposi è concesso a distanza di tanti mesi dal matrimonio convenzionale.