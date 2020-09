Bisceglie, manutenzione del Ponte Lama: arrivano 5 milioni

BISCEGLIE - «Cinque milioni di euro per l’opera di ammodernamento e di messa in sicurezza del ponte lama Paterno, l’antica struttura viaria che collega le città di Bisceglie e di Trani». A darne notizia è stato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

L’impegno era stato assunto dal ministro biscegliese alcuni mesi fa in un incontro con il prefetto della provincia Bat. I lavori dovrebbero essere finanziati mediante il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, e realizzati dall’Anas che ha accolto la relativa proposta di rimodulazione dei fondi avanzata dalla Regione Puglia.

Tutti sperano che le opere vadano presto in porto e si elimini il pericolo costante che vi è su quel ponte dimenticato, il cui progetto di allargamento fu commissionato, redatto, pagato e depositato nei cassetti dell’Ufficio Tecnico comunale. Il ponte Lama era tornato alla ribalta dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova.

A dicembre 2018 l’amministrazione comunale conferì al prof. Marano del Politecnico d Bari (per una spesa di 40 mila euro) l’incarico di consulenza scientifica per la valutazione statica della trafficata struttura viaria molto trafficata anche dai turisti. Ma gli esiti della perizia non sono stati resi noti e ciò lascia supporre che vi siano problemi preoccupanti. Che ora assurga ad opera pubblica prioritaria del governo Conte fa ben sperare di vederlo cantierizzare. In tal modo, oltre a rendere sicura la viabilità, renderebbe giustizia alle tante vittime di incidenti stradali. Si tratta, peraltro di una zona paesaggistica da salvaguardare, in cui svetta una torre di vedetta cinquecentesca, avamposto per avvistare l’arrivo degli invasori turchi.