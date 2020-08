Trani - Nuovi uffici giudiziari con vista sulla storia. Si presenterà così Palazzo Carcano, all’esito dei lavori di riqualificazione e ampliamento che ne consentiranno anche la fruizione museale per ammirarvi rinvenimenti archeologici che saranno visibili attraverso un camminamento sopraelevato e trasparente. Ed il valore aggiunto starà nel fatto che l’ immobile ospiterà sezioni del Tribunale necessarie e sufficienti al punto da eliminare tutti i fitti passivi che il Ministero continua a versare a privati nella città di Trani, ottimizzando i costi ed elevando le prestazioni dell’amministrazione della giustizia nel circondario.

Martedì scorso il consiglio comunale, con 19 voti favorevoli, ha adottato la variante urbanistica ed approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Carcano, da destinare a sede del Tribunale di Trani.

Il committente è la Direzione regionale di Puglia e Basilicata dell’Agenzia del demanio, diretta da Vincenzo Capobianco, il progetto è dell’architetto Valentina Guglielmi e del’ingegnere Davide Ardito, che è anche il responsabile del procedimento. Palazzo Carcano, storicamente sito in via Beltrani, si compone di un unico corpo di fabbrica che si articola intorno ad una corte centrale e si sviluppa su tre livelli fuori terra, ciascuno di diversa superficie, per una superficie totale di 4500 metri quadrati coperti, cui vanno aggiunti oltre 550 metri quadrati tra corte interna e superficie esterna di pertinenza. L’edificio è delimitato da via Accademia dei Pellegrini, a nord, via Beltrani e via Carlo d’Angiò, a sud, e piazza Re Manfredi, ad ovest, zona quest’ultima attualmente adibita a parcheggio: sarà qui che prenderà forma l’ampliamento dell’immobile, acquistato dal Comune di Trani nel 2001 dalla Mensa vescovile di Trani per destinarlo a sede dei nuovi uffici giudiziari.

Il possesso del comune è durato 17 anni, poiché il 29 gennaio 2018 è stato formalizzato il trasferimento del bene in questione mediante atto di cessione, a titolo gratuito, dal Comune allo Stato rappresentato dall’Agenzia del demanio. L’immobile è stato oggetto di un precedente intervento edilizio, iniziato nel 2004 e terminato dopo numerose sospensioni dei lavori, anche a seguito del rinvenimento di manufatti di interesse archeologico che hanno reso necessario l’affidamento di un incarico di consulenza archeologica con annesse indagini stratigrafiche.

Dopo la redazione di due perizie di variante, approvate rispettivamente nel 2009 e 2012, i lavori furono sospesi nel 2013. L’incremento dei costi rispetto alle previsioni iniziali ha comportato la realizzazione dei soli interventi strutturali, che non hanno riguardato però la totalità dell’edificio avendo escluso una porzione al piano terra già occupata.

L’obiettivo degli interventi proposti è rendere l’immobile nuovamente fruibile dal punto di vista della sicurezza strutturale e dell’adeguamento funzionale come sede di uffici giudiziari. Infatti, a tale scopo il Ministero della giustizia ha già reso disponibile un finanziamento di 2.000.000 di euro, mentre il costo complessivo dell’intervento sarà di 9 milioni di euro. L’intera operazione, poi, si inserisce in un più ampio piano di razionalizzazione che coinvolge gli Uffici giudiziari di Trani, con la riallocazione di uffici e archivi, che consentirà il totale abbattimento dei costi derivanti dalle operazioni invasive, nonché un elevato vantaggio logistico e funzionale per l’attività degli uffici stessi, che verranno raggruppati in edifici storici e di pregio l’uno vicino all’altro.