Barletta, maltempo fa crollare una porta: tragedia sfiorata durante l'esame

Barletta - Un rumore pazzesco. Di quelli che non si dimenticano. Ad un certo punto più di qualcuno ha temuto per il peggio. Prova d’esame sospesa e tanta paura. Si sono vissuti momenti di terrore ieri pomeriggio al Palazzetto Borgia durante la prova preselettiva del concorso della Polizia locale di Barletta.

Il maltempo, ma evidentemente non solo, ha buttato giù l’intero infisso di una delle quattro porte di accesso principale alla struttura. Insomma una tragedia sfiorata che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi. Alla luce di quanto accaduto non sarebbe il caso di verificare la sicurezza dell’intera struttura?

Ma non è tutto: sempre per il maltempo, nel pomeriggio, è caduto un albero in zona castello e un altro su un’auto nei pressi del ristorante Brigantino. Anche questa volta è andata bene: nell’auto fortunatamente non c’era nessuno.