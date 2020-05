Canosa, l'auto prende fuoco mentre il conducente è alla guida: salvo per miracolo

CANOSA - Un'auto è andata in fiamme in via Bovio a Canosa, all'altezza della villa comunale. La strada è stata momentaneamente bloccata al traffico. Allertati i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che sono accorsi sul posto per domare l'incendio. La vettura è una Mercedes Classe A. All'origine ci sarebbe un'autocombustione generata da un guasto elettrico. Le fiamme si sono sprigionate dalla parte interna. Il conducente è riuscito a parcheggiarla sul lato dove non c'erano nemmeno gli alberi ed riuscito a mettersi in salvo.