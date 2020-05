A Biceglie si balla in disco, ma solo sui social: il popolo della notte scende in «rete»

BISCEGLIE - “Si balla, si balla!”. No, non è una fake news. Si balla sul serio. Ma solo idealmente … via internet. Per dirla in breve: domenica 24 maggio, alle ore 17, il popolo della notte scenderà in pista (pardon: in rete) visivamente per urlare mediante Facebook il ritorno alla “normalità” nei luoghi del divertimento a suon di musica e movimento incontri, mode e tendenze, luci e colori ecc. Tutto questo sarà preludio allo svolgimento dell’iniziativa “Let’s live all - on stage”, una speciale maratona musicale che coinvolgerà alcuni dei più importanti locali della movida pugliese, che si collegheranno con interventi e tanta musica, suddivisa in due momenti, uno dedicato ai live e l’altro ai djset. Appuntamento in crossposting sulle pagine Facebook.

L’evento avrà inizio alle 17 e sarà presentato da Nicolò Lucivero e Pako Carlucci. I due conduttori lanceranno di volta in volta i collegamenti con i frontman di ogni locale, i quali dopo una piccola presentazione, lasceranno spazio alle esibizioni. Per la provincia Bat saranno coinvolti tre club di Bisceglie: Df, Baia delle Sirene e Fico. Dai locali, rigorosamente chiusi al pubblico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza predisposte per la Fase 2, saranno proposte performance dal vivo, con cantanti e gruppi musicali, ma anche selezioni musicali a cura dei dj resident di ogni discoteca. Al programma artistico si sta lavorando per curare gli ultimi dettagli. Tra i numerosi artisti coinvolti: le band Njoy, Pipers e Sottosuono, il cantante rapper Papaceccio e i dj Nicola Amoruso, Giorgio Lattante e Deeza. “Abbiamo deciso di organizzare un grande evento web – spiega Lele Sgherza, direttore artistico di “Let’s live all – on stage” – per fare rumore e insieme farci sentire con un’unica voce, per questo abbiamo voluto coinvolgere tantissimi artisti tra dj musicisti e cantanti, facendoli esibire a porte chiuse nelle principali discoteche della Puglia”.

Oltre ai club della provincia Bat vi partecipano: Blu Bay di Castro (Le), Cromie di Castellaneta Marina (Ta), Demodè di Modugno (Ba), Guendalina di Santa Cesarea Terme (Le), Praja di Gallipoli (Le), Rio Bo di Gallipoli (Le), Sabrage di Corato (Ba), Trappeto di Monopoli (Ba) e Yuppies di Foggia. L’intento di questa straordinaria maratona è quello di unirsi in modo da lanciare un messaggio unico per l’intero settore dello spettacolo: “The show must go on”, le discoteche e tutti gli addetti vogliono continuare.