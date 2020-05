Barletta, pesca di frodo sequestrati 1600 esemplari tra ricci e datteri: un denunciato

BARLETTA - Sequestrati 1600 esemplari di ricci, datteri di mare, e altre specie protette dal personale della Guardia Costiera.

I militari operanti hanno individuato e denunciato una persona sorpresa in flagranza di reato nell’attività di raccolta vietata di specie ittiche, provvedendo al sequestro dei prodotti ittici e dell’attrezzatura da pesca ed elevando, inoltre, una sanzione amministrativa fino seimila euro.

Dallo scorso 1 maggio e fino al 30 di giugno (periodo di

fecondazione della specie) è in vigore il fermo biologico del riccio di

mare (art. 4 del DM del 12 gennaio 1995). Nel periodo indicato, è fatto

divieto di pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e

commercializzare il riccio di mare in qualunque stadio di crescita.

Il prodotto sequestrato per un valore commerciale stimato di circa mille euro, rinvenuto ancora vivo è stato pertanto sottratto dalla disponibilità

del proprietario e dal ciclo di distribuzione per essere rigettato in mare.

Tale attività rientra nell’ambito della più vasta azione di prevenzione e di

contrasto al fenomeno della pesca di frodo e della commercializzazione

illecita di prodotti ittici nonché della tutela degli habitat marini, che

rientrano nei compiti istituzionali e nelle attribuzioni del Corpo delle

Capitanerie di Porto.