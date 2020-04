Canosa, «Niente abbracci? Allora: Damm nu ves»

CANOSA - Iniziativa solidale di una delle aziende più importanti del vivaismo pugliese: portare a casa dei cittadini profumi e sapori della primavera per dare un po' di colore a questi giorni di quarantena da coronavirus e «in questo modo, aiutare chi ha più bisogno in questo particolare momento economico». L'iniziativa è nata da un'idea di Giuseppe Caporale, tra i più giovani amministratori della «famiglia» Caporalplant di Canosa. «Da sempre il nostro obiettivo è essere una azienda vicina ai cittadini, appunto una azienda-famiglia che porti gente ad amare le piante e più estesamente la natura». E allora ecco: «Niente abbracci? Allora: Damm nu Ves!», che in canosino è “bacio” ma che qui suona come un “vaso”.

I «Vivai Caporalplant», con il patrocinio del Comune di Canosa, lancia la nuova campagna di raccolta fondi a sostegno della comunità e delle famiglie più bisognose. Lo fa attraverso l’acquisto una piantina di fragola (6 euro), una Polygala (fiori viola - 12 euro) o una Jasminum (fiori bianchi - 10 euro).

«In questo modo colorerai la tua casa e sosterrai la vita perchè il 50% del ricavato sarà devoluto in beneficenza e per l’acquisto di beni di prima necessità» dice Giuseppe Caporale.

Come fare? «Si può chiamare il numero 3270160615, inviare un messaggio whatsapp con il nome e il indirizzo di residenza, e scegliere la piantina: la consegneremo a domicilio, in tutta sicurezza e adottando ogni tipo di precauzione. – conclude Giuseppe Caporale – ne approfitto per ringraziare il sindaco Roberto Morra e Coldiretti Puglia per il supporto e per invitare tutti a restare a casa. Per il bene di tutti».