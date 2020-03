Coronavirus, Asl Bat: ecco le disposizioni per le visite e i ricoveri

La Direzione Generale della Asl di Barletta, Andria, Trani, sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, ha predisposto misure di prevenzione per la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. In particolare sono state sospese fino al 31 marzo 2020 i ricoveri programmati e ordinari di area medica e chirurgica e le prestazioni ambulatoriali sia ospedaliere e che territoriali. Sono sospese le attività del Centro unico prenotazioni e tassa ticket. Vengono garantite le prestazioni urgenti e non differibili. Resterà attivo sportello Cup per il pagamento delle prestazioni urgente per pazienti non esenti ticket.

Per le prenotazioni e le disdette è attivo il servizio di Call Center al numero verde 800.550.177 da lunedì al sabato dalle 8 alle 20; per le prenotazione, le disdette e il pagamento è possibile utilizzare i servizi on line www.sanita.puglia.it/aslbt SERVIZI ON LINE



INDICAZIONI DI SOSPENSIONE FINO AL 31 MARZO: RICOVERI Sospensione fino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici; sono garantiti i ricoveri con carattere di urgenza e non differibile proveniente dal Pronto Soccorso e i ricoveri per pazienti oncologici. La sospensione si estende a tutta l'attività in libera professione intramoenia



VISITE AMBULATORIALI OSPEDALIERE E TERRITORIALI SOSPENSIONE fino al 31 marzo 2020 delle visite ambulatoriali ospedaliere e territoriali; esami strumentali diagnostici e/o operativi; day service; diagnostica di laboratorio;



GARANTITE le richieste con motivazione di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e controlli con differibili (es. controlli post chirurgici); prestazioni di dialisi; prestazioni oncologiche-chemioterapiche; radioterapia; PET-TC; donazioni di sangue; prestazioni inerenti il percorso nascita. La sospensione si estende a tutta l'attività in libera professione intramoenia.



CUP E CASSA TICKET SOSPENSIONE fino al 31 marzo 2020 delle attività di fronte office dei CUP; GARANTITE le attività di pagamento del ticket per prestazioni urgenti per pazienti non esenti



CALL CENTER

ATTIVO il numero verde 800.550.177 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20



SERVIZI ON LINE

SONO ATTIVI i servizi di prenotazione, disdetta e pagamento www.sanita.puglia.it/aslbt sezione SERVIZI ON LINE

Le strutture del territorioÈ utile ricordare che per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Tra le raccomandazioni da osservare è sempre utile: lavarsi spesso le mani. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Evitare abbracci e strette di mano. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).