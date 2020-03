Coronavirus, droni su Barletta e Trani contro gli assembramenti

BARI - Da lunedì prossimo a Trani e Barletta entreranno in funzione i droni per sorvegliare le due città e il rispetto delle misure decise dal governo nazionale per il contenimento e il contrasto all’epidemia di coronavirus. Lo annuncia il consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea, presidente del comitato permanente della Protezione civile Puglia.

«Mai come in questo momento - spiega - è necessario rafforzare la vigilanza sul territorio per verificare il rispetto delle misure di contenimento per il contrasto al coronavirus. In questa ottica, da lunedì, verrà incrementata la sorveglianza a Trani e Barletta con nuovi droni che sorvoleranno i territori cittadini. Ritengo si tratti di un atto necessario. Queste operazioni - prosegue Mennea - saranno coadiuvate dai comandi della polizia locale dei rispettivi Comuni che, con il supporto delle pattuglie già in campo per il controllo del territorio, accompagneranno i piloti in determinate aree della città al fine di verificare eventuali assembramenti non autorizzati da parte della popolazione che non rispetta le norme».