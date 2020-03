Barletta, auto fuori strada si schianta contro un albero: un morto e un ferito

Un uomo morto ed un altro in prognosi riservata: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio nelle campagne di Barletta, a ridosso della statale 93 che porta a Canosa di Puglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la vittima è un automobilista 40enne che, per motivi in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. Il ferito è il passeggero della vettura.