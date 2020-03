Andria, tentò di uccidere a coltellate un membro del clan Pistillo: arrestato 49enne

ANDRIA - Risponde del reato di tentato omicidio aggravato Giuseppe Granata, 49 anni, arrestato dai carabinieri accusato di essere l’autore del tentato omicidio di Vincenzo Pistillo, suo coetaneo, fratello di Michele e Francesco, esponenti del clan Pistillo, avvenuto il 12 luglio del 2018 alla periferia di Andria. Secondo i militari l’uomo, dopo aver pedinato la vittima nel rione San Valentino, lo avrebbe aggredito accoltellandolo in più punti dell’addome, provocandogli gravi ferite. Le indagini hanno stabilito che si sarebbe trattato di una azione nei confronti della vittima e della sua famiglia, vecchi rancori mai sopiti, riconducibili all’omicidio di Leonardo Granata e Giacinto Capogna avvenuto il 28 dicembre 1999 ad opera di Michele Pistillo, fratello di Vincenzo all’interno di un bar di via Pietro Nenni ad Andria. Si trattò di uno dei fatti di sangue legati alla faida tra i clan Pastore e Pistillo per il predominio sul territorio ed il controllo delle attività illecite, la vendetta per il precedente fatto di sangue, l’omicidio di Pistillo Benito fratello di Vincenzo ad opera di esponenti del clan Pastore, avvenuto il 13 ottobre del 1999. Per quei fatti si accertarono le responsabilità di Michele Pistillo, fratello di Vincenzo, condannato alla pena di anni 26 di reclusione.