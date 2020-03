Barletta, 3 arresti, tra cui due per furto di una bici elettrica, e un fucile trovato nelle case popolari

La polizia di Barletta ha arrestato tre persone nelle scorse ore. Il primo è stato un pregiudicato 43enne del posto, Alessandro Pellizzieri, già ai domiciliari. L'uomo in diverse occasioni era andato via di casa pur non potendo. Gli investigatori hanno chiesto e ottenuto la custodia in carcere.

Due andriesi invece sono stati arrestati per furto aggravato, entrambi con precedenti: Luigi Colasuonno, 21 anni, e Francesco Saccotelli, 32, che hanno rubato una bicicletta elettrica nella sede distaccata del Liceo Cafiero. Per entrambi è stato richiesto il foglio di via dal Comune di Barletta.

Infine nelle case popolari del quartiere Tempio-Borgovilla, è stato sequestrato un fucile da caccia calibro 16, marca "Damas Crolle", risultato rubato a Roma; l’arma era nascosta in un sacco di juta sigillato con del nastro adesivo trasparente, insieme a una scatola in plastica con 124 munizioni di diverso calibro per fucili e pistole.