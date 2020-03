Perde la mamma in un incidente: lo Juventus Club di Barletta regala a bimbo maglia di CR7

Un mese fa ha perso la mamma in un tragico incidente stradale sulla vecchia statale 16 fra Trani e Barletta. Erano le 20.40 del 3 febbraio quando, a seguito di una carambola fra auto, l’utilitaria in cui viaggiava Grazia Latti finì fuori strada e, per le conseguenze dell’incidente, la donna morì d’infarto pochi istanti dopo il ribaltamento della vettura.

Alla guida di quell’auto c’era il marito, Emanuele, e sul sedile posteriore il loro figliolo, il piccolo Gianluigi. Le condizioni del piccolo, inizialmente, erano parse critiche tanto da condurlo direttamente presso gli Ospedali riuniti di Foggia. Lì si escluse subito il pericolo di vita e, dopo le migliori cure del caso, è stato dimesso nel giro di poche settimane.

Nei giorni scorsi Gianluigi, che sta tornando ad una vita normale pur non riuscendo a colmare in alcun modo la scomparsa della mamma, su iniziativa di «Barletta live», è stato ospite dello Juventus club di Barletta, accolto dal presidente Luigi Zagaria e da tre degli agenti della Polizia locale di Barletta che intervennero quella drammatica notte.

Gianluigi, tifosissimo della Juve, ha avuto in dono dal club, e per mano dei vigili, la maglia di Cristiano Ronaldo. Il sodalizio si è impegnato a portarlo presto allo Juventus stadium, per farlo assistere ad una partita e possibilmente fargli incontrare il suo beniamino. Per tutto il tempo dell’incontro sia Gianluigi, sia papà Emanuele non hanno mai perso il sorriso, mostrando una forza di reazione a quella tragedia che non è certamente da tutti. Intorno a loro si è stretta tanta solidarietà, e la vicinanza potrà ulteriormente manifestarsi in occasione dell’imminente trigesimo della scomparsa di mamma Grazia.

Da un evento traumatico, ancora una volta, è germogliato il seme di una nuova speranza di vita, questa volta grazie ad una fede sportiva che accomuna e rende tutti felici, a prescindere dai colori per i quali il piccolo Gianluigi tifa appassionatamente.