Turismo culturale: la Bat sul podio pugliese

TRANI - Qualche giorno fa erano stati pubblicati i dati sugli arrivi e sulle presenze turistiche nelle località pugliesi, e nessuna città della Bat, compresa dunque Trani, compariva nella classifica delle top ten. Cosa che aveva provocato commenti e dibattiti sui social, e non soltanto. L’altro giorno, invece sono stati diffusi i dati relativi sempre alla Puglia sulle attività collegate turismo: “Dopo Lecce, c'è Trani” esulta il sindaco Amedeo Bottaro.

I primi dati 2019/20 dell’Osservatorio dell’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione confermano “il grande lavoro che si è fatto nel promuovere su vasta scala le politiche culturali della nostra città. Trani è al secondo posto, secondo i turisti, tra le top of mind della cultura. E' un dato che ci rende particolarmente felici anche nell'ottica della candidatura a capitale d'Italia della cultura 2021. nostri competitor territoriali sono tutti alle spalle, ma non solo”.

Ma non c’è solo Trani: “La Provincia Bat – sottolinea infatti Bottaro - che ha deciso di sostenerci in questo cammino, occupa i due terzi del podio. Il titolo di capitale non riguarda solo il patrimonio culturale e artistico di una città. Si conquista con le idee e con la forza innovativa, pensando in grande senza trascurare il piccolo, potendo contare sull'unione delle menti e delle mani, lavorando tutti insieme verso la metà comune fra pubblico e privato”.

Soddisfazione nche da parte del consigliere regionale Sabino Zinni: “ Sono stati diffusi i nuovi dati di Puglia Promozione relativi al turismo in Puglia. Incredibilmente Andria e il Castel del Monte hanno conquistato delle posizioni altissime nel turismo culturale”. Alla domanda “saprebbe citare i nomi di tre località pugliesi rispetto a cultura?” gli intervistati hanno risposto indicando al primo posto Lecce, al secondo Trani, al terzo Andria, che addirittura ha superato Bari attestatasi al quarto posto.

Più o meno lo stesso dato si ha se dalle città ci si sposta alla attrazioni. Alla domanda “se pensa alla Puglia quali sono le prime tre attrazioni che le vengono in mente rispetto a cultura?”, al primo posto troviamo genericamente “Castelli”, al secondo “Castel del Monte” che evidentemente è percepito come un unicum nel suo genere. “Sono dati assolutamente incoraggianti – dice Zinni - che premiano il lavoro costante che associazioni e operatori del turismo e della cultura portano avanti da anni. Possiamo crescere ancora tanto e c’è la ferma volontà di farlo”.