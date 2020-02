Lancio del peso, un biscegliese campione italiano indoor

Pronostico rispettato. Sulla stessa pedana del PalaIndoor di Ancona in cui due settimane fa aveva stabilito il record nazionale Under 20 di getto del peso con 20,25 metri, Carmelo Musci si è laureato campione italiano al coperto della categoria Juniores in fondo ad una gara in crescendo. Il colosso biscegliese allenato da Gaetano D’Imperio, da questa stagione in forza alle Fiamme Gialle (ma ai Societari continuerà ad indossare la maglia dell’Aden Molfetta), si è reso protagonista in avvio di un avvincente duello con il calabrese Riccardo Ferrara, che ha provato a mettergli pressione nei primi tre turni: Ferrara ha scagliato l’attrezzo da 6 chilogrammi a 18,93, con perentoria replica di Musci (spallata di 19,12 metri). Al quarto tentativo, però, il pugliese ha rotto definitivamente gli indugi balzando a 19,83, quindi è riuscito a blindare la medaglia d’oro alla quinta prova con la sua miglior misura (19,91) infliggendo quasi un metro di margine al pur combattivo Ferrara, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzato il siciliano di origine polacca Krystian Sztandera con 16,44.

“E’ stata una gara emozionante e ricca di adrenalina – ha spiegato Carmelo Musci a fine gara subito dopo aver abbracciato gli “onnipresenti” papà Ettore e mamma Noemi, che hanno assistito alla sua performance ai bordi dell’anello del PalaIndoor - . Nella fase iniziale il mio amico e rivale Ferrara ha realizzato il suo personale e mi sono ritrovato nell’insolita condizione di dover inseguire, ma appena conquistata la leadership mi sono lasciato andare ed il successo è stato netto. La conquista del titolo tricolore di categoria dà seguito al primato italiano e rappresenta un ulteriore step incoraggiante all’inizio di un’annata che si preannuncia davvero intensa e fitta di appuntamenti. Ho effettuato senza intoppi la preparazione invernale lasciandomi alle spalle il fastidioso problema fisico che mi aveva un po’ condizionato lo scorso anno. Nei prossimi giorni arriverà la convocazione ufficiale in azzurro per l’incontro internazionale Under 20 di martedì 25 e mercoledì 26 a Minsk, prima del quale potrei gareggiare agli Italiani Assoluti indoor sempre ad Ancona. Inoltre il 7 e 8 marzo sarò a Lucca per i Campionati Italiani Invernali di lanci lunghi, dove mi cimenterò nel disco”.

Nella kermesse tricolore Juniores del weekend appena trascorso, infine, la velocista biscegliese Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo), seguita dai tecnici Mara Altamura e Gianni Bufi, si è piazzata settima nella finale dei 60 metri con un crono di 7”71.