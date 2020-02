Trinitapoli, sorpreso mentre rubava segnali stradali: arrestato

TRINITAPOLI - I Carabinieri di Cerignola hanno arrestato a Trinitapoli un uomo di 38 anni sorpreso a rubare un paletto di ferro che sosteneva un segnale stradale. La pattuglia lo ha fermato in via Mandriglia mentre stava caricando il paletto nel retro della sua auto. Nel mezzo i militari, dopo un'ispezione hanno trovato quattro segnali stradali ed un altro paletto in ferro. Non e' escluso che la refurtiva fosse destinata ad essere venduta ai ricettatori di ferro vecchio. Dopo la convalida dell'arresto all'uomo è stato dato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana