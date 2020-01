Trinitapoli, si nasconde in un armadio per sfuggire ai cc: arrestato per droga

I carabinieri di Trinitapoli (Bt) hanno arrestato in flagrante un 34enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni giorni fa l'uomo ha visto i carabinieri in giro per una perlustrazione, ha consegnato un cofanetto a un 16enne ed è fuggito a piedi, rifugiandosi in un'abitazione nelle vicinanze. I militari hanno quindi prima bloccato il minore (nel cofanetto c'erano 25 dosi di cocaina, 27 dosi di hashish e 15 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 87 grammi circa), poi hanno trovato il 34enne accovacciato in un armadio nella casa dove si era nascosto. È stato arrestato e condotto nel carcere di Foggia, mentre il minore è stato denunciato. Nell'abitazione trovata anche una pistola scacciacani senza tappo rosso, con caricatore e 4 cartucce a salve, e un petardo rudimentale.