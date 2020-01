Trani, stop corse da un'aula all'altra: la chiamata di udienza sul cellulare

TRANI - Stop corse da un'aula all'altra, ora la chiamata di udienza arriva con una notifica sul tuo smartphone. La tecnologia va incontro gli avvocati che, alle prese con le varie sedi del Tribunale di Trani, ogni giorno diventano anche autentiche trottole che si affannano a correre da una stanza all'altra, da un'udienza all'altra. Adesso, però, con un semplice click sul proprio smartphone, ogni «toga» tranese avrà la possibilità di informarsi, in tempo reale, sullo stato di un'udienza. Civile.

Geniale? «Bhe, sicuramente una trovata utile per il nostro quotidiano lavoro e per le nostre giornate sempre più frenetiche», commenta l’avv. Tullio Bertolino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Trani. D’altra parte, chiunque abbia frequentato le aule del Palazzo di giustizia di Trani, suddivise in diversi plessi sparsi per la città, sa quanto possa essere complicato rimbalzare da un’aula all’altra rincorrendo le udienze che si succedono senza tregua. Una corsa contro il tempo che a volte obbliga gli avvocati e le loro assistenti a scapicollarsi da un edificio all’altro, da una scala all’altra, per cercare di intuire a che punto sono le varie udienze in corso e decifrare quelle che stanno per cominciare.

Dai prossimi giorni, invece, tutto questo sarà uno spiacevole ricordo. L’iniziativa dell’Ordine degli avvocati di Trani, infatti, proietta il Tribunale nell’era tecnologica del lavoro 3.0, consentendo ai propri iscritti e a tutti gli avvocati di altri circondari che avranno incarichi a Trani di poter essere più «liquidi» ed assolvere al meglio ai propri compiti evitando corse imbarazzanti da un’aula all’altra nella speranza di non arrivare in ritardo.

«Le “chiamate” delle udienze civili – spiega meglio Bertolino - saranno a portata di click sul proprio smartphone. Un “alert” sul cellulare indicherà ogni volta che lo si desidera la situazione delle udienze in corso. Ma soprattutto renderà subito disponibili le udienze successive e quelle in programma nella giornata».

L’apposita applicazione è stata realizzata dallo stesso Ordine degli Avvocati e sarà a disposizione gratuita di tutta l’avvocatura che vorrà utilizzarla.