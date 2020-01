Bisceglie, sindacalista accompagna due lavoratori al rientro da malattia: aggredita

BISCEGLIE - Una sindacalista della Filcams-Cgil Bat, Anna Caputi, ha subito una «aggressione fisica e verbale» mentre accompagnava oggi al lavoro «due addetti alla macelleria all’interno del Penny Market di Bisceglie». Lo fanno sapere i segretari Filcams e Cgil provinciali, Tina Prasti e Biagio D’Aberto, chiedendo che «intervenga il prefetto», mentre il segretario della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, esprime «ad Anna la vicinanza, la solidarietà e l’affetto di tutta la nostra organizzazione».

I due lavoratori, «dipendenti della Makli sas, società che gestisce il reparto esternalizzato della macelleria nel Penny - spiegano Filcams e Cgil provinciali in una nota - rientravano da un periodo di malattia e sono stati accompagnati dalla sindacalista a lavoro, al loro arrivo hanno trovato una persona che gli riferiva che, per disposizione del titolare della Makli, non potevano rientrare a lavoro. Nel frattempo sono arrivati sul posto l’amministratore delegato della Makli e suo padre, titolare dell’azienda, quest’ultimo ha offeso e aggredito fisicamente la segretaria della Filcams, Anna Caputi. Sono interventi i Carabinieri e la sindacalista si è recata al pronto soccorso. Un brutto episodio che condanniamo fermamente».

«Sopratutto il commercio e il terziario in questa terra - ricorda Gesmundo - vivono una realtà di lavoro nero, grigio e diritti violati insostenibile, per rapporti di lavoro spesso precari e part time. E questo episodio dimostra qual è il livello di predisposizione al confronto di alcuni datori di lavoro». «Non permetteremo a nessuno di bloccare il lavoro che il sindacato fa sul territorio a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici», aggiunge Barbara Neglia, segretaria della Filcams Puglia: «Non possiamo permettere che vengano utilizzati metodi violenti e ci tuteleremo in ogni sede».