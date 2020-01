Trani, sgominata baby gang specializzata nei furti ai distributori di bevande

TRANI - Sgominata dai poliziotti del commissariato di Trani una baby gang che, nei giorni scorsi, a Barletta e a Trani, avrebbe messo a sgno una serie di furti, alcuni dei quali tentati solo perché disturbati dal sopraggiungere di avventori, presso i distributori automatici di bevande. La banda era composta da tre giovani foggiani, di cui due minori rispettivamente di 15 e 16 anni. In una circostanza, lo scorso 6 gennaio, i giovani furono fermati dal proprietario di uno dei distributori, sito nei pressi della locale stazione ferroviaria, mentre erano intenti a perpetrare un furto. Sorpresi in azione, il 20enne, a capo della baby gang, non esitò a minacciare di morte il titolare dell’esercizio: «Io non ho paura. Io ti sparo, tanto non ho paura di niente. Ti vengo a trovare fino a qua».

L’intento, probabilmente, era quello di intimorire l’uomo con la speranza che lo stesso potesse desistere, lasciandoli andar via. Se così fosse stato e se gli fosse stata consentito di allontanarsi, la fuga avrebbe permesso loro di continuare a restare impuniti, trattandosi tra l’altro di tre giovani incensurati.

Ciò che colpisce è l’organizzazione messa in piedi per realizzare gli eventi criminosi, la continuità e conseguenzialità con la quale li commettevano (a distanza di poche decine di minuti l’uno dall’altro), ma soprattutto il comportamento omertoso successivo, quando dialogando con i propri genitori riferivano di non aver fatto nulla e di essere stati accusati benchè innocenti mentre stavano semplicemente acquistando delle lattine.

Ad inchiodarli e a confermare la responsabilità dei componenti di questa baby gang sono state anche le immagini del sistema di video sorveglianza presente all’interno di tutti i locali in cui sono collocati questi distributori automatici di bevande aperti h24 e presso i quali sono stati compiuti i furti ed in alcuni i casi anche dei danneggiamenti.