Barletta, gambizzato 18enne nella villa del castello: scattano le indagini

BARLETTA - Nella Città della Disfida si spara tra la gente come se nulla fosse. A qualsia ora colpi di pistola. Di quelli che lasciano il segno. E il sangue.

Episodio misterioso È avvolto nel mistero quanto accaduto, poco prima della mezzanotte di venerdì scorso, nella piazza di spaccio - nota a tutti e anche alle forze dell’ordine - all’interno dei giardini del castello di Barletta. Un luogo dove, da troppo tempo, è possibile fare di tutto di più. Ora anche sparare.

il 18enne ferito A «farne le spese», un giovane barlettano di 18 anni, incensurato, che è stato raggiunto da un proiettile sulla gamba destra a distanza ravvicinata.

Una gambizzazione vera e propria a tutti gli effetti. Di quelle che avvengono perché qualcosa è successo.

E gli è andata molto bene, tenuto conto che le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi, alla luce della modalità di esecuzione, se solo il proiettile avesse colpito in un posto diverso.

le cure in ospedale Il ferito è stato curato dai sanitari del Pronto soccorso del «Monsignor Raffaele Dimiccoli» di Barletta. La prognosi è di venti giorni. Il ragazzo dovrà essere operato per fare in modo che il proiettile non lasci segni permanenti.

In ogni caso le sue condizioni non sono gravi.

Paura tra la gente Questo episodio (indagano i carabinieri della Compagnia di Barletta), è il segnale inequivocabile che vi è un problema di sicurezza per i cittadini.

Insomma, la violenza (strisciante e no), è pervasiva. Sarebbe il caso di dare forti segnali di presenza dello Stato al fine di evitare che si verifichino tragedie tra la gente. Del resto, una modalità di ferimento del genere la dice lunga sul modo di operare di chi delinque.