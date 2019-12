Giovani banditi di Barletta in «trasferta» arrestati ad Asti

Ci sono anche due 19enni di Barletta in «trasferta» tra i quattro presunti rapinatori che tre mesi, armati di pistola, derubarono la farmacia del Palucco e il Carrefour di via Baracca, ad Asti. Oltre ai due pugliesi, in manette è finito un 46enne di Nichelino e un quarto soggetto, ritenuto il basista, sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia.

A incastrare la banda, le riprese di una telecamera di videosorveglianza comunale e le coincidenti analisi tecniche effettuate dalle forze di polizia. I quattro si trovano ora nelle carceri di Asti, Trani e Biella. Sono accusati delle due rapine avvenute a una settimana di distanza l’una dall’altra, il 4 e l’11 settembre scorsi.

«È stata un’indagine - commenta il procuratore di Asti, Alberto Perduca - che si è svolta in tempi rapidi. Abbiamo ricostruito i fatti e raccolto indizi che hanno persuaso il gip a disporre le misure cautelari in carcere. Questi sono fatti gravi, di allarme sociale, che creano sconcerto e denotano pericolosità».