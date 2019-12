Trani candidata a Capitale Italiana Cultura 2021, il sostegno di tutta la Bat

«La Provincia di Barletta Andria Trani sarà al fianco della Città di Trani nella candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2021». Lo sottolinea in una nota il presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, dopo aver manifestato al sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, «il supporto della Provincia e convocato un incontro con tutti i sindaci del territorio, previsto per martedì 17 dicembre, proprio per condividerne il percorso».

«Ho appreso con piacere - prosegue Lodispoto - la notizia della candidatura della Città di Trani a Capitale Italiana della Cultura 2021, che sono certo possa rappresentare una preziosa opportunità non solo per la comunità tranese ma per l’intera Provincia. Ritengo necessario che tutto il territorio possa, attraverso i diversi soggetti istituzionali che lo rappresentano, 'fare sistemà e dimostrarsi coeso nel raggiungimento di un obiettivo che farà da volano ad uno sviluppo culturale, turistico ed economico».

Il consigliere provinciale tranese Giuseppe Corrado ha ringraziato il presidente Lodispoto «per l’attenzione manifestata ed il supporto», rilevando che la Provincia Bat ha individuato «proprio la Città di Trani quale polo turistico e culturale del territorio».