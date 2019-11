Minacce a testimoni, condannati due ex pm di Trani Ruggiero e Pesce

LECCE - - L’ex pm di Trani (ora in servizio alla Procura di Bari) Michele Ruggiero è stato condannato ad un anno di reclusione per concorso in tentata violenza privata. Pena di otto mesi per lo stesso reato all’altro pm tranese Alessandro Pesce. La sentenza è stata emessa poco fa da una sezione monocratica del Tribunale di Lecce che ha accolto le conclusioni dell’indagine istruita dal procuratore Leonardo Leone de Castris e dal pm Roberta Licci.

L’indagine riguarda presunte pressioni fatte dai due pm tranesi, nell’ottobre 2015, su tre testimoni di un’inchiesta per costringerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti all’ex comandante della polizia municipale di Trani, Antonio Modugno, nella fornitura di photored.