Trani, un cerchio verde per segnalare le buche pericolose

Trani L’onda lunga della morte di Elena Aubry, la 26enne motociclista romana deceduta lo scorso anno a causa di una buca, è arrivata anche a Trani. Infatti, così come fatto dalla mamma della ragazza, Graziella Viviano, nella capitale, anche il consigliere comunale Anna Barresi sta tracciando cerchi verdi intorno alle buche ritenute pericolose per l’incolumità pubblica: «Voglio rendere evidenti il pericolo per chi circola e la necessità di intervenire per chi ci amministra». [n.a.]