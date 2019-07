Omicidi ad Andria, Sibilia: «Daremo il tormento ai criminali»

BARLETTA - Sarà reso effettivo a breve il piano di rinforzo estivo delle forze dell’ordine nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani che prevede 20 unità per la polizia, 14 unità per i carabinieri e altre 12 per la Guardia di Finanza. Mentre ad Andria sono state raddoppiate le pattuglie, h24, dei carabinieri. A riferirlo, stamani, il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia che ha preso parte, in prefettura a Barletta, al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo che il 25 luglio scorso, ad Andria, è stato ucciso per strada un pregiudicato ritenuto elemento di spicco della criminalità locale, il 62enne Vito Capogna. Un mese fa, invece, era stato assassinato tra la gente che affollava un giardino pubblico Vito Griner, di 40, fratello del presunto boss andriese.

«La grande sinergia fra le forze dell’ordine e la presenza qui, oggi, dello Stato, deve servire a rassicurare i cittadini andriesi e anche l’intera provincia - ha detto Sibilia - perché ci sarà sicuramente un rafforzamento di quelli che sono gli obiettivi sensibili e daremo il tormento ai criminali che hanno fatto un nuovo affronto alla città di Andria e alla provincia Bat. Il nostro obiettivo è dare più sicurezza al territorio e per questo abbiamo lavorato anche per recuperare fondi sulla questura che oggi sono messi finalmente in sicurezza e quindi ci sono una serie di attività che devono aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini». In merito agli ultimi due eventi delittuosi, Sibilia ha aggiunto che nel corso del comitato ha interloquito con l’autorità giudiziaria, riferendo che le indagini sono «in stato avanzato». «Quello che non deve succedere - ha aggiunto Sibilia - è che ci siano nuovi episodi del genere, quindi io sono fiducioso sul fatto che ci sia una sinergia tale da poter finalmente tranquillizzare gli andriesi».

«Ci sono questioni e criticità comuni a tutto il Sud perché qui la criminalità organizzata si attacca al tessuto sociale ma arrivano anche segnali importanti, di persone che reagiscono e su questo vogliamo puntare, perché oltre alla prevenzione e alla repressione è importante la collaborazione dei cittadini. Per questo il mio invito, agli andriesi e ai cittadini della Bat, è a denunciare perché lo Stato è presente, i cittadini devono sapere che lo Stato è al loro fianco, non abbiate paura, lo stiamo facendo anche in una realtà complessa come Napoli, ci siamo, non ce ne stiamo lavando le mani, siamo in grado di darvi tutto il supporto e la sicurezza necessaria». Lo ha detto il sottosegretario all’Interno Sibilia a Barletta, a margine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo gli omicidi di Andria.