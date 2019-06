Canosa, l'eurocampionessa Sansonna è cittadina benemerita

Stefania Sansonna neo campionessa europea di volley riceve dall’Amministrazione Comunale di Canosa la «Benemerenza Civica» per meriti sportivi. Piazza Vittorio Veneto gremita come nelle grandi occasioni fa da sfondo alla cerimonia pubblica in cui il sindaco, Roberto Morra consegna alla pallavolista canosina la targa, la pergamena e la copia della Deliberazione di Giunta Comunale che estrinsecano la benemerenza.

Al suo arrivo in piazza Stefania Sansonna è stata circondata dai suoi concittadini che le hanno chiesto foto e autografi a conferma dello strettissimo legame tra la città e la sua campionessa e con non poca difficoltà è riuscita a guadagnare il palco dove l’attendeva Paolo Pinnelli, giornalista della «Gazzetta», brillante conduttore dell’intero evento. Stefania Sansonna ha raccontato i suoi inizi sportivi a Canosa con la Polisportiva Popolare quando il campo da gioco era un ex cinema adattato a palazzetto dello sport, ed il dipanarsi della sua carriera sportiva, compresa un’esperienza all’estero nella squadra azera del İqtisadçı Voleybol Klubu in cui disputa il finale del campionato.

«Le giocatrici di volley sono delle star in campo e sono delle splendide persone fuori dal campo e Stefania è una di queste. - così ha Danilo Piscopo, presidente Provinciale Bari-Bat della Fipav, che ha consegnato una targa ricordo - Il suo palmares la pone al primo posto nella storia del nostro comitato e vorremmo Stefania come immagine della pallavolo che a noi piace: che è vicina al territorio e che dal nostro territorio ha spiccato il volo”. Presenti anche i vertici del Coni con Angelo Giliberti, presidente regionale e Antonio Rutigliano Delegato BAT con un altro riconoscimento importante. “Ti consegnamo la medaglia di bronzo del Coni per meriti sportivi, - spiega il presidente, Angelo Giliberti - che viene data agli atleti che vincono manifestazioni importanti a livello europeo o mondiale. Siamo orgogliosi di avere un’altra perla qui in Puglia che si afferma in Italia e in Europa e che si commuove quando rivede le sue gesta.” (Stefania è visibilmente commossa, ndr).

Altre emozioni quando il presidente della Polisportiva Popolare, Sabino Casamassima sale sul palco per abbracciare Stefania e racconta qualche aneddoto sui suoi inizi a Canosa fino alla serie D. La serata volge al termine salgono sul palco i genitori ed i fratelli di Stefania, arrivano anche i saluti di Lino Banfi in un videomessaggio. Poi la consegna ufficiale dalle mani del sindaco Roberto Morra, accompagnato dal vice sindaco ed assessore allo Sport, Francesco Sanluca della benemerenza. E’ il momento che tutti attendevano. Il sindaco legge la motivazione “Benemerenza Civica per meriti sportivi in forza dei traguardi raggiunti senza mai dimenticare l’orgoglio di essere canosina rivendicato in ogni circostanza pubblica. Esempio per tutti di professionalità spirito di sacrificio ed abnegazione, doti che le hanno permesso di essere leader e trascinatrice della sua squadra”.

“Abbiamo voluto dare ufficialità con una Deliberazione di Giunta Comunale che per la prima volta riconosce ad un nostro concittadino la Benemerenza Civica. Sono particolarmente soddisfatto che lo riceva Stefania Sansonna in virtù dei valori che rappresenta e per quello che rappresenta per la Città. Siamo veramente orgogliosi di Stefania». Poi tanti applausi e un bagno di folla, tra sorrisi e immancabili selfie.