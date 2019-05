Auto contro furgone nel Foggiano: muore 61enne di Bisceglie, due feriti

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in maniera non grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina in provincia di Foggia, sulla strada statale che 272, che da San Marco in Lamis conduce a San Severo. La vittima si chiamava Antonio Ferrante, 61 anni, originario di Bisceglie (Bat).

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il 61enne viaggiava a bordo di una Fiat Brava che, per cause ancora in da accertare, si è scontrata con un furgone a bordo del quale c'erano le due persone rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale