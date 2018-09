«Puliamo il mondo», volontari Legambiente in piazza nel weekend

Oggi, domani e domenica, si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare. In piazza e non solo, perché sono molti e diversi i luoghi in cui i volontari si daranno appuntamento in tutta Italia per una lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati: strade, parchi, canali e altri spazi pubblici da sottrarre al degrado. “Puliamo il Mondo dimostra che sono i cittadini e i Comuni a fare la differenza nella cura del territorio. - dice il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini - È questo il localismo che ci piace, quello che parte dai territori, che agisce localmente ma pensa globalmente, guardando al bene e al futuro dell’intero Paese. Perché prendersi cura di un territorio rende tutti ‘cittadini di fatto’”.

Parola d’ordine di questa edizione 2018 è “Puliamo il mondo dai pregiudizi”, perché il volontariato non ha confini né barriere.

TRANI 29 settembre 2018. Il Circolo di Legambiente Trani in occasione della campagna nazionale “Puliamo il Mondo 2018…anche dai pregiudizi”, sabato 29 settembre alle ore 10 si ritroverà in località Boccadoro e in Piazza Mutilati ed invalidi del Lavoro - Via Andria, luogo simbolo delle periferie dimenticate. Il circolo di Trani ha avviato le sue attività il 21 settembre con la formazione in Carcere e nelle scuole aderenti alla manifestazione. E domenica prossima armati di sorrisi, disponibilità, ascolto, guanti e buste i cittadini e i volontari di Legambiente, insieme ai migranti ospitati in città, al Centro di Salute Mentale della Asl Bat, alle Case circondariali di Trani, agli studenti dell’Istituto Aldo Moro, a Delfino Blu, al Colore degli Anni, a Boaonda, ad Anima Terrae, e al Lido Spiaggia Verde, in collaborazione con il Comune di Trani, Amiu e Amet, si incontreranno per passare insieme ore gratificanti per lasciare il Mondo un po’ più pulito di come l’abbiamo trovato.

BARLETTA 29 e 30 settembre 2018. Il circolo di Barletta ha organizzato per sabato 29 alle ore 9.30 la pulizia del primo tratto della litoranea Pietro Paolo Mennea con il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Domenica 30, sempre a partire dalle ore 9.30, con la partecipazione della cittadinanza sarà ripulito il tratto di spiaggia adiacente alla lega navale.

SPINAZZOLA 30 settembre 2018. Il circolo Legambiente di Spinazzola procederà alla pulizia di alcune zone del bosco “Gadone Turcidano”. L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 in piazza San Sebastiano. Al termine dei lavori, alle ore 12, ci sarà un incontro al Santuario Madonna del Bosco con successivo pranzo (a sacco)

ANDRIA 30 settembre 2018. Il circolo Legambiente di Andria “Tomas Shankara”, invita anche quest'anno a partecipare all'iniziativa “Puliamo il Mondo” presso il Castel del Monte alle ore 10. I volontari procederanno alla pulizia delle aree pertinenti allo storico maniero. Per facilitare l’arrivo sarà predisposto un servizio navetta a partire dalla stazione Bari-Nord con il rientro previsto per le 14.