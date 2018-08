Barletta, ancora in coma operaio caduto da camion

BARLETTA - All’improvviso l’autista del camion per la raccolta di cartoni e imballaggi non lo ha visto più. Ha guardato più volte nello specchietto retrovisore, ma del compagno di lavoro non c’era traccia. Pochi secondi per riaversi dallo sconcerto e ne ha intravisto la sagoma a terra, in via Regina Margherita, nel quartiere Sette Frati. Così l’uomo ha bloccato il pesante automezzo e ha dato l’allarme. Sono intevenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito, 39 anni, padre di quattro figli, al Pronto soccorso dell’ospedale «Mons. Dimiccoli».

Le sue condizioni, però, sono apparse subito molto serie, tali da richiedere il trasferimento d’urgenza nel reparto Rianimazione dell’ospedale Bonomo, ad Andria.

È accaduto tutto lunedì 27 agosto, ma la notizia è trapelata solo adesso.

I due sono impegnati da tempo quotidianamente ogni pomeriggio nella raccolta differenziata. Una coppia sperimentata e affiatata nel girare la città, ma qualcosa tre giorni fa non deve essere andata come al solito. Cos’è che ha indotto il dipendente della Barletta servizi ambientali a perdere l’equilibrio e a battere violentemente la testa sull’asfalto? È stato colto da malore? E per quale causa? Tutti aspetti sui quali sta provando a far luce il Commissariato di Barletta, i cui agenti hanno ascoltato la ricostruzione dell’autista dell’automezzo. Il ferito, il cui quadro clinico è grave ma stazionario ha ricevuto in ospedale anche la visita del sindaco Mino Cannito.

L’azienda, al 100% di proprietà del Comune di Barletta, è tuttora in una fase di transizione. A fine aprile, in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci (il socio unico è, per l’appunto, il Comune di Barletta, rappresentato dal sindaco pro tempore) è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Contestualmente l’allora amministratore unico Luigi Fruscio, vista la prossimità delle comunali del 10 giugno, fu invitato dal sindaco Pasquale Cascella a gestire la società in prorogatio, ma declinò l’invito. Così il governo della società è passato straordinariamente al collegio sindacale guidato da Lorenzo Chieppa. Il commissario prefettizio ha poi emanato un avviso pubblico per l’individuazione del nuovo amministratore unico, ma la nomina, una volta celebrate le elezioni comunali, è ancora di la da venire.