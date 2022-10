Basket, Brindisi in crescendo a Reggio un classico

BRINDISI - Al PalaBigi di Reggio Emilia con la volontà di proseguire la striscia appena avviata in Fiba Europe Cup e nel campionato nazionale di Lega A di Basket. La quinta giornata di andata della massima serie, oggi alle 19 (Eleven Sports), vede opposte la Unahotels e la Happy Casa in una gara ormai diventata una «classica» dell’ultimo decennio nel massimo campionato di pallacanestro. Questa gara poi, oggi, assume diversi significati simbolici a partire dal punto numero 1000 del pivot Nick Perkins, che raggiunge questo primo traguardo con i punti tutti di un solo colore, anzi dei due colori, il bianco e l’azzurro della squadra brindisina. L’altro traguardo simbolico riguarda invece il coach biancoazzurro: Frank Vitucci, infatti - dicono gli esperti in materia - «raggiungerà domenica Arnaldo Taurisano all’11° posto della classifica di tutti i tempi toccando quota 633 gare allenate in campionato». E, toccando questo traguardo, dovrà fare ancora a meno di Dikembe Dixson, assente per problemi alla schiena da circa due mesi. «Dixson non è partito con la squadra», dicono dalla società del presidente Fernando Marino ed alla domanda sul possibile rientro viene risposto che «non vale la pena rischiare».

Insomma, ancora una rotazione in meno per coach Vitucci, che ha potuto schierare Dixson l’ultima volta l’11 settembre scorso nella gara conclusiva del Memorial Pentassuglia (dopo i 14 punti realizzati nella prima amichevole contro Napoli il 3 settembre, dopo i 15 del giorno successivo contro Scafati ed i 4 punti del 9 settembre contro il Kk Mornar Bar nella gara di esordio del Memorial Pentassuglia). Dixson non era nemmeno in panchina, infatti, il 17 settembre a Lecce, quando proprio Reggio Emilia di coach Menetti scappò via nel finale di una gara in cui Brindisi aveva troppe assenze. E oggi, invece, mentre i reggiani non hanno defezioni, coach Vitucci probabilmente farà ricorso al collaudato starting five delle ultime gare con Burnell, Reed, Bowman, Mezzanotte e Perkins e con Mascolo e Bayehe, Etou e Riisma pronti a partire dalla panca per invertire un’inerzia o semplicemente dare fiato a chi si sta spendendo sul parquet o scompigliare le strategie avversarie con Mascolo play e Bowman guardia. Scorrendo gli annali va detto che il fattore campo è stato più volte rispettato, ma se guardiamo la partita dalla parte degli allenatori, va detto che Max Menetti e Frank Vitucci si sono incrociati 15 volte in serie A e il coach veneziano è avanti per 10-5 nel computo delle vittorie. Qualcosa vorrà pur dire... Arbitrano la gara: Lorenzo Baldini, Denny Borgioni, Gianluca Capotorto.

SERIE A2 - La quinta giornata del campionato di A2 girone rosso vede entrambe le pugliesi impegnate in casa ed allo stesso orario (ore 18). Al «San Giuseppe da Copertino» di Lecce la Hdl Nardò di coach De Carlo ospita la Giorgio Tesi Group Pistoia a punteggio pieno, con l’ex di turno Mitchell Poletti in canotta granata pronto ad una gara superba contro i suoi ex compagni. Arbitri: Cappello, Bonotto, Morassutti. Al palasport «Falcone e Borsellino» la Allianz Pazienza San Severo, ospita i toscani della Umana Chiusi, ultimi in classifica a zero punti. Coach Giovanni Bassi teme i dauni perché dotati di «grande energia, grande agonismo, un ottimo mix tra giovani e veterani di grande qualità» ed hanno «un allenatore come Pilot che ha saputo subito imporre il suo stile di gioco». Arbitra la gara la terna Dionisi, De Biase, Spessot.