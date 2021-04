Basilicata, Total pronta a riavviare Tempa Rossa

Potenza - «Dopo l’interruzione dell’emungimento da tutti i pozzi della concessione Gorgoglione, avvenuta il 24 marzo scorso per consentire l’esecuzione di una manutenzione straordinaria, sono in corso le attività propedeutiche alla ripartenza, prevista per la giornata di domani, al fine di riavviare la produzione del Centro Olio Tempa Rossa secondo un programma predisposto da Total e validato dalle autorità competenti». Lo ha reso noto, in un comunicato, la compagnia petrolifera.

Il programma «prevede - è scritto nella nota - la ripresa della funzionalità di tutte le unità del Centro Olio sino alla prossima fermata generale, prevista a conclusione dello studio di affidabilità tuttora in corso, la cui tempistica e durata sono in funzione delle risultanze dello studio stesso. Pertanto, con gli interventi manutentivi appena conclusi e la predisposizione dello studio di affidabilità, si prosegue nella direzione, condivisa con la Regione Basilicata, di accelerazione del processo di graduale stabilizzazione degli impianti».

ALLARME FIAMMA DI SICUREZZA? - La Total ha inoltre specificato che «fenomeni di incremento della visibilità della fiamma dalla torcia di sicurezza del Centro Olio, rispetto alle normali condizioni di funzionamento, sono fisiologici durante la fase di riavviamento degli impianti. A tal proposito, Total sottolinea che i dati delle centraline di qualità dell’aria sono condivisi con Arpab in tempo reale, e successivamente pubblicati sul sito internet di Total italia, sulla pagina internet della Regione Basilicata e mediante l’App Tempa Rossa.