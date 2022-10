Bari, allarme bomba al Palazzo Ex Poste, è il secondo in poche settimane

BARI - Un allarme bomba è stato diramato poco fa a Bari, nella centralissima via Nicolai, all'interno del palazzo Ex Poste, sede che fa capo all'Università Aldo Moro. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Polizia di Stato. Una pattuglia è entrata all'interno della sede. Non ci sono al momento altri dettagli se non che poche settimane fa era accaduta la stessa cosa, con identica dinamica. Caos tra gli studenti e tra i curiosi che si sono radunati fuori dall'edificio in attesa di sviluppi.