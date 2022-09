Fiera del Levante, la grande attesa per la Campionaria

BARI - Creatività e design, innovazione, agroalimentare e Mediterraneo ma anche settori tradizionali, dall’arredamento all’edilizia outdoor, dall’automotive alla Galleria delle nazioni: la Campionaria, in programma a Bari dal 15 al 23 ottobre, dopo un anno di stop a causa della pandemia da Covid è pronta a ripartire rilanciando le aree strategiche per lo sviluppo dell’intera regione e proponendo tante iniziative, novità ed eventi che contribuiranno a promuovere a livello internazionale il made in Puglia e il made in Italy.

«Siamo pronti per un’occasione unica per i baresi e per tutte le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese, che hanno nella Campionaria un riferimento importante per far conoscere il proprio marchio», a dirlo è Alessandro Ambrosi presidente di Nuova Fiera del Levante che a poco meno di tre settimane dall’inizio dell’edizione 2022 della Fiera presenta le novità...