Elezioni, il Comune di Bari fissa le modalità di voto domiciliare

Il Comune di Bari, mediante i Servizi Demografici, Elettorali e statistici comunica che, ai sensi della legge, «limitatamente alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio (a Bari). A tal fine, tra il 15 e il 20 settembre 2022 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto la seguente documentazione: la dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dall’ufficio, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso e il recapito telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto; un certificato che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022; copia di un documento di identità; copia della tessera elettorale.

La documentazione dovrà essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, all’indirizzo PEC domiciliarecovid.comunebari@ pec.rupar.puglia.it, abilitato alla ricezione di PEC e di email. Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre 2022.